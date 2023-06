नई दिल्ली. सैफ चैंपियनशिप मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज की. कप्तान सुनील छेत्री की हैट्रिक के दम पर भारत ने 4-0 से पाकिस्तान को रौंदा. दोनों टीमों के बीच जब कभी भी मुकाबला होता है तो विवाद हो ही जाता है. इस मैच में भी मैदान पर विवाद हुआ. मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी भारतीय टीम के कोच से भिड़ गए. मैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

सैफ चैंपियनशिप के मुकाबले में बुधवार को लंबे अंतराल के बाद भारत-पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थी. मैच शुरू होने से पहले ही माहौल तैयार हो चुका था और इस हाइ-वोल्टेज मुकाबले में ड्रामा भी देखने को मिल ही गया. मुकाबले के दौरान दोनों टीम के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए. भारत में सैफ चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है. बैंगलोर में खेले गए मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के बीच झड़प देखने को मिली.

