Lionel Messi FIFA World Cup: उम्मीदों का बोझ लिए दोहा पहुंचे लियोनल मेसी... अर्जेंटीना को क्या बना पाएंगे वर्ल्ड चैंपियन?

नई दिल्ली. अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनल मेसी (Lionel Messi) उम्मीदों का बोझ लिए फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) में किस्मत आजमाने दोहा पहुंच गए हैं. विश्व कप के मुख्य मुकाबलों से पहले अर्जेंटीना की टीम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से दोस्ताना मुकाबले में भिड़ेगी. यह मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा. बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के इस पूर्व स्टार खिलाड़ी को टीम साथियों संग होटल में देखा गया, जहां वह एक दूसरे से मिल रहे थे.

लियोनल मेसी वर्तमान में PSG क्लब की ओर से खेलते हैं. वह हल्की चोट की वजह से Auxerre के खिलाफ मुकाबले में नहीं उतर सके. अर्जेंटीना के रिपोर्टर गस्टन एडुल के मुताबिक 35 वर्षीय लियोनल मेसी अबुधाबी में Nahyan Stadium में टीम साथियों संग विश्व कप की तैयारी करेंगे. मेसी के साथ लियानार्डो पेरेडेस को भी देखा गया जिन्हें लोन के तहत जुवेंट्स ने इस सीजन अपने साथ जोड़ा है.

लियोनल मेसी का VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

लियोनल मेसी का दोहा पहुंचने के बाद होटल में साथियों से मिलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. अर्जेंटीना की टीम फीफा विश्व कप खिताब जीतने के प्रबल दावेदारों में शुमार है. अर्जेंटीना के पास 2019 से पहले रिकॉर्ड 35 मैच जीतने का रिकॉर्ड है. उसने साल 2021 में ब्राजील को 1-0 से हराकर मेसी के साथ इकलौता कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता.

