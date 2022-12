Lionel Messi 1000 Match: लियोनल मेसी ने 1000वें मैच को बनाया यादगार... Golden Boot के लिए ठोकी दावेदारी

नई दिल्ली. स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी (Lionel Messi) ने अपने पेशेवर करियर का 1000वां मैच फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2022) में खेला. अर्जेंटीना की टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया (Argentina vs Australia) से भिड़ना था. दबाव मेसी पर था. क्योंकि वह अपने करियर का एक हजारवां मैच खेल रहे थे और विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में कभी गोल नहीं किए थे. ऐसे में बतौर कप्तान टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी. लेकिन मेसी ने फैंस को निराश नहीं किया और शानदार खेल दिखाकर पूरी महफिल लूट ले गए.

अर्जेंटीना ने प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर ओवरऑल 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया जहां उसका सामना नीदरलैंड्स से होगा जिसने एक अन्य अंतिम 16 के मुकाबले में अमेरिका को शिकस्त दी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मुकाबले में मेसी का जादू शुरू से ही फैंस के सिर चढ़कर बोलने लगा जब उन्होंने 35वें मिनट में शानदार गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. मेसी ने 1000 मैच में अपने कुल गोल की संख्या 779 तक पहुंचा दी जिसमें 338 असिस्ट भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें:कैमरुन से हारकर भी ब्राजील नॉकआउट में पहुंचा, स्विट्जरलैंड ने सर्बिया को दी शिकस्त

4 बड़ी टीमें FIFA World Cup 2022 से बाहर, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी शामिल

Messi scored straight after I got a selfie with him…the have a nice effect 👍 pic.twitter.com/wKUIVkqaiR

— VUJ (@DavidVujanic) December 4, 2022