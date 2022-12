VIDEO: लियोनल मेसी के बेटे की 'डर्टी' हरकत कैमरे में हुई कैद... मां ने लगाई 'क्लास..' फिर भी हो रही थू-थू

नई दिल्ली. लियोनल मेसी (Lionel Messi) की कप्तानी में अर्जेंटना की फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप (FIFA World Cup) के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है. मेसी इस विश्व कप में अभी तक 3 गोल दाग चुके हैं. उनकी हौसला अफजाई के लिए पत्नी एंटोनेला रोकुजो (Antonela) और बेटा मैटेओ (Mateo) लगातार स्टेडियम पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस समय मेसी के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैटेओ अपनी मां के सामने दर्शक दीर्घा में खड़े होकर ‘डर्टी’ हरकत करता हुआ नजर आ रहे है.

दरअसल, वायरल वीडियो अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रेलिया प्री क्वार्टर फाइनल मैच का बताया जा रहा है. मैटेओ अपनी सीट से खड़े होकर अर्जेंटीना के समर्थकों के बीच मुंह से च्यूंगम निकालकर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं. मैटेओ की इस हरकत को देखकर मां एंटोनेला उनकी ‘क्लास’ लगाती हुई नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर लोग 7 साल के मैटेओ की जमकर खरी खरी सुना रहे हैं.

Bro who pissed Messi’s son Mateo off this much?? 😭😭 pic.twitter.com/GvK0snj7vY

— mx (@MessiMX30iiii) December 4, 2022