नई दिल्ली. वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championship) के फाइनल में अपने प्रदर्शन के साथ साथ आपसी भाई चारे से भी दिल जीत लिया. नीरज ने दूसरे प्रयास में गोल्डन थ्रो के जरिए विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. जैवलिन के थ्रो के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी का पहला प्रयास फाउल रहा लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने दमदार वापसी की. पाकिस्तान के अरशद नदीम दूसरे स्थान पर रहे. नीरज और अरशद की दोस्ती जगजाहिर है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

दरअसल, यह वीडियो मुकाबले के बाद का है, जब नीरज चोपड़ा और फोटो सेशन के दौरान पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम (Arshad Nadeem) को बुलाते हैं. अरशद ने दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया. वहीं इस स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल चेक गणराज्य के याकूब वालेश के नाम रहा. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नीरज और याकूब अपने अपने देश का झंडा लिए फोटो क्लिक कराने के लिए तैयार हैं, तभी नीरज की नजर दूर खड़े अरशद नदीम पर पड़ती है और वह उन्हें फोटो खिंचाने के लिए बुलाते हैं. अरशद भी दौड़कर आते हैं और नीरज के पास खड़े हो जाते हैं. लेकिन इस दौरान वह अपने देश का झंडा लाना भूल जाते हैं. वर्ल्ड चैंपियन नीरज पाक एथलीट को पीछे से तिरंगे का सहारा देते हुए दिखाई देते हैं.

Neeraj Chopra called Arshad Nadeem for this beautiful click. Spread love not hate Between neighbours 🇵🇰❤️🇮🇳 pic.twitter.com/SyWeddOvne

— ZaiNii💚 (@ZainAli_16) August 27, 2023