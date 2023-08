नई दिल्ली. भारतीय ट्रैक एंड फील्ड के पोस्टर बॉय नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championship 2023) में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. नीरज ने पुरुषों की भालाफेंक स्पर्धा में 88 . 17 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया. यह उपलब्धि हासिल करने वाले नीरज पहले भारतीय हैं. टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदकधारी नीरज के पदकों की झोली में सिर्फ इसी मेडल की जरूरत थी जो उन्होंने रविवार रात पूरी कर दी.

इस इवेंट में भारत की ओर से 3 एथलीट अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे. भारत के किशोर जेना 5वें स्थान पर रहे जिन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 84 . 77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका. वहीं डी पी मनु छठे स्थान पर रहे जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 84 . 14 मीटर का था. विश्व चैम्पियनशिप में यह पहली बार हुआ है कि शीर्ष आठ में तीन भारतीय रहे हों.

यह भी पढ़ें:‘गोल्डन बॉय’ नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, अभिनव बिंद्रा के बराबर पहुंचे, कभी मोटापे का उड़ाया जाता था मजाक

.@Neeraj_chopra1 brings home a historic gold for India in the javelin throw 👏#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/YfRbwBBh7Z

— World Athletics (@WorldAthletics) August 27, 2023