VIDEO: नोवाक जोकोविच ने युवा फैन को दिया ऐसा गिफ्ट... जो जीवनभर रखेगा याद

नई दिल्ली. विश्व के पूर्व नंबर एक सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) शानदार जीत के साथ टेल अवीव वाटरगेन ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए हैं जहां उनका सामना रोमन सैफुलिन से होगा. जोकोविच ने पुरुषों के एकल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कनाडा के वासेक पोसपीसिल को 7-6(5), 6-3 से हराकर अंतिम चार में एंट्री मारी.

रोमांचक मैच के बाद नोवाक जोकोविच ने दिल जीत लिया. उन्होंने एक युवा फैन को अपना रैकेट थमा दिया. दर्शक दीर्घा में खड़े फैन का रिएक्शन देखने लायक था. रैकेट मिलते ही वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और उसके आंखों से आंसू छलक पड़े. जाहिर तौर पर 21 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन से मिले इस रैकेट को युवा फैन जिंदगी भर संभालकर रखना चाहेगा. जोकोविच और फैन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

