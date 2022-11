VIDEO: Richarlison का ये गोल नहीं देखा तो क्या देखा... हवा में दिखाया करतब.. जिसके आगे दिग्गज भी हुए फेल

नई दिल्ली. पांच बार की चैंपियन ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप (FiFa World Cup) में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है. ब्राजील ने अपने पहले मैच में सर्बिया (Brazil vs Serbia) को 2-0 से हरा दिया. ब्राजील की इस जीत में रिचार्लिसन (Richarlison) का अहम योगदान रहा जिन्होंने दो गोल दागे. मुकाबले के दौरान रिचार्लिसन ने एक ऐसा गोल दागा, जिसकी चारों ओर खूब चर्चा हो रही है. रिचार्लिसन के इस गोल को सोशल मीडिया पर वर्ल्ड कप का बेहतरीन गोल बताया जा रहा है.

ब्राजील ने इस जीत से 3 अंक हासिल कर लिए हैं. ग्रुप जी में ब्राजील ने तीन अंक लेकर शीर्ष पर अपना कब्जा कर लिया है. टोटेनहम हॉटस्पर फॉरवर्ड रिचार्लिसन ने मैच के 62वें और 73वें मिनट में दो गोल दागे. दोनों टीमों के बीच पहला हाफ बराबरी पर छूटा था. दोनों टीमें पहले हाफ में कोई गोल नहीं कर सकी थी. दूसरे हाफ में ब्राजील ने दमदार खेल दिखाते हुए दो गोल दागे.

What a goal by the World Cup champions #BRASRB #WorldcupQatar2022 #Brazil pic.twitter.com/4DyHZjf5zo

— alz (@mohammedali5555) November 24, 2022