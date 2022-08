कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक मेडल जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी के आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? VIDEO वायरल

नई दिल्ली. भारत के अनुभवी स्क्वॉश खिलाड़ी सौरभ घोषाल (Saurav Ghosal) ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में स्क्वॉश के सिंगल इवेंट में भारत का यह पहला पदक है. 35 वर्षीय घोषाल पदक जीतने के बाद इमोशनल हो गए. उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. इससे साफ जाहिर होता है कि इस पदक के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी और उनके लिए यह मेडल कितना खास है.

पुरुषों के एकल वर्ग के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में सौरभ घोषाल ने इंग्लैंड के जेम्स विलस्ट्रॉप ( James Willstrop ) को 11-6, 11-1 और 11-4 से पराजित किया. भारतीय खिलाड़ी ने स्थानीय खिलाड़ी को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले सौरभ का कॉमनवेल्थ गेम्स में यह कुल दूसरा पदक है. इससे पहले उन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपिका पल्लीकल (Dipika Pallikal Karthik) के साथ मिलकर मिश्रित युगल का रजत पदक जीता था.

यह भी पढ़ें:कैसे लोन और पेंशन फंड से पैसे निकालकर एक मां ने भारत को दे दिया सिल्वर मेडलिस्ट

Commonwealth Games 2022: भारत का वेटलिफ्टिंग में दबदबा; हमने जितने मेडल जीते, उतने कोई देश नहीं जीत सका

Yessssss!!!! @SauravGhosal did it.

First ever Medal for @WeAreTeamIndia in #Squash in @birminghamcg22

Well Played #Ghoshal

Bronze For #SauravGhoshal #CWG2022India #CWG22 @kheloindia pic.twitter.com/zafg1Fp98G

— Vageesh Dinkar (@VAGEESHDINKAR) August 3, 2022