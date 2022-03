फर्राटा धावक प्रशांत देसाई ने दुबई पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत को दिलाया पहला स्वर्ण

दुबई. भारत के फर्राटा धावक प्रशांत देसाई (Prashant Desai) ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री (2022 World Para Athletics Grand Prix)में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है. देसाई ने पुरुषों की 200 मीटर टी64 स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में में पहला स्थान हासिल किया. इसके साथ ही भारत के 4 पदक हो गए हैं और वह 15वें स्थान पर पहुंच गया है. टी64 क्लासीफिकेशन पैर में विकार वाले खिलाड़ियों के लिए है जो प्रोस्थेटिक्स के साथ खड़े होकर खेलते हैं. देसाई ने ही भारत को इस दिन पहला पदक दिलाया जबकि थ्रो खिलाड़ी नाकाम रहे.

फाजा चैंपियनशिप के चैंपियन देसाई ने 24 . 42 सेकेंड में रेस पूरी की. वह थाईलैंड के डेंनपूम के और नॉर्वे के कीनिथ जेनसेन एच से आगे रहे. जीत के बाद प्रशांत देसाई ने कहा कि वह इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत के लक्ष्य के साथ आए थे. प्रशांत ने कहा, ‘ मैं यहां स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से आया था. मुझे खुशी है कि रेस में मैंने शुरू से लेकर अंत तक बढ़त बनाए रखा. यहां वापस आकर मुझे अच्छा लगा. पिछले कुछ महीने से मैं अपनी गति पर काम करा हूं. खुश हूं कि मैं अपने प्लान पर खरा उतरा.’

ओलंपिक के बाद CWG और एशियन गेम्स अगला लक्ष्य, खेल मंत्रालय ने 4 भारतीय तैराकों के लिए खोला खजाना

गोल्फ कोर्स पर अचानक आ गया विशालकाय मगरमच्छ, खिलाड़ियों के छूटे पसीने, तस्वीर हुई वायरल

Sprinter Pranav Prashant Desai wins India’s first gold at #Dubai2022ParaAthletics Grand Prix . Jubilation time . A big congratulations to him coaches and support staff. @ParalympicIndia gearing up for APG22@ianuragthakur @NisithPramanik @Media_SAI @IndiaSports @asianparalympic pic.twitter.com/JMEXJtBB2W

— Deepa Malik (@DeepaAthlete) March 23, 2022