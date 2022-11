Iran Football Team Refused sing National Anthem: ईरान की फुटबॉल टीम ने मैच से पहले क्यों नहीं गाया राष्ट्रगान? ये है वजह

नई दिल्ली. ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप (FIFA World Cup) में इंग्लैंड (Iran vs England) के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले अपने देश का राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया. ईरान और इंग्लैंड (England vs Iran) के बीच यह मुकाबला दोहा के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम (Khalifa International Stadium) में खेला गया. जब ईरान का राष्ट्रगान चल रहा था तब उसके खिलाड़ी चुपचाप खड़े थे. स्टेडियम में मौजूद ईरान के फैंस भी अपने देश के राष्ट्रगान के प्रति हूटिंग करते हुए नजर आए. ईरान के खिलाड़ियों ने ऐसा क्यों किया? चलिए हम आपको बताते हैं.

दरअसल, सख्त इस्लामिक ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद एक युवती महसा अमिनी की मौत से भड़के देशव्यापी विरोध के समर्थन में ईरानी खिलाड़ियों ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया. सितंबर 2022 में ईरान की पुलिस ने 22 वर्षीय महिला महसा अमिनी (Mahsa Amini) को हिजाब ना पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था. कुछ दिन उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी.

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 21, 2022