नई दिल्ली. विश्व के दूसरी वरीयता प्राप्त सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूट गया. वर्ल्ड नंबर वन स्पेन के युवा स्टार कार्लोस अल्कारेज (Carlos Alcaraz) ने विंबलडन (Wimbledon 2023) के फाइनल में जोकोविच को लगभग 5 घंटे तक चले मुकाबले में हराकर पहली बार इस टूर्नामेंट पर कब्जा जमाया. जोकोविच ने पहला सेट जरूर जीता लेकिन उसके बाद वह अपनी लय कायम नहीं रख सके और 20 साल के अल्काराज ने उन्हें रोमांचक मुकाबले में हराकर 8वीं बार विंबलडन खिताब जीतने से महरुम कर दिया. मैच के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब जोकोविच अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और अपना फ्रस्ट्रेशन रैकेट पर उतारा.

वर्ल्ड नंबर वन अल्काराज ने पुरुषों के एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 से हराकर विंबलडन ट्रॉफी पर कब्जा करने वाले तीसरे स्पेनिश खिलाड़ी बने. पहला सेट आसानी से जीतने के बाद अगले दो सेट में अल्कारेज ने शानदार जीत दर्ज की. चौथे सेट में जोकोविच ने वापसी की और इस सेट को अपने नाम किया. 5वें सेट के तीसरे गेम में अल्काराज ने जोकोविच की सर्विस ब्रेक कर पॉइंट अर्जित किए. इसके बाद जोकोविच को गुस्सा आ गया. जोकोविच नेट के करीब पहुंचे और नेट पोल पर रैकेट को दे मारा. रैकेट बीच से 2 टुकड़ों में बंट गया. टूटे हुए रैकेट को उठाकर जोकोविच ने दूर फेंक दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Djokovic losing his sh*t, and I’m not surprised – Alcaraz is seizing his crown. Incredible match. pic.twitter.com/wqoIKjnMf4

— Piers Morgan (@piersmorgan) July 16, 2023