सुनो गौर से दुनिया वालों... 16 साल बाद मेडल जीतने पर महिला हॉकी टीम ने जमकर मनाया जश्न, VIDEO वायरल

नई दिल्ली. भारतीय महिला हॉकी टीम (India Women Hockey Team) ने कॉमनवेल्थ गेम्स (Birmingham Commonwealth Games) में 16 साल बाद मेडल अपने नाम किया. सविता पूनिया की कप्तानी वाली महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में शूटआउट में न्यूजीलैंड को 2-1 से मात देकर पहली बार कांस्य पदक पर कब्जा किया. जीत के बाद भारत की बेटियों ने जमकर जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भारतीय महिला खिलाड़ी जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं.

मैच में एक समय भारतीय टीम 1-0 से आगे थी. आखिरी 30 सेकेंड से भी कम समय में उसने कीवी टीम को पेनाल्टी कॉर्नर दे दिया. यह पेनाल्टी स्ट्रोक में बदला और ओलीविया मेरी ने न्यूजीलैंड को बराबरी दिला दी, जिसके बाद मुकाबला शूटआउट में चला गया. शूटआउट में भारतीय टीम विपक्षी पर भारी पड़ी और मुकाबला अपने नाम कर लिया.

WHAT A GAME! lLook at Celebration 🏑

India came out winners against New Zeeland!

After conceding a goal in the last 30 seconds, and then missing out the first penalty shot.

Bronze medal for the #IndianWomenshockey team! #hockeyindia #indvsnz #indianwomenhockey #CWG2022India pic.twitter.com/B422zDcDc2

— Neeraj Mishra (@NeerajShuttler) August 7, 2022