पुलिस से हाथापाई के बाद पहलवानों ने दी मेडल और अवॉर्ड लौटाने की धमकी, बोले- हम इन पदकों का क्या करेंगे...

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस के खराब व्यवहार से आहत प्रदर्शनकारी पहलवानों ने गुरुवार को अपने पदक और पुरस्कार सरकार को लौटाने की धमकी देते हुए कहा कि अगर उनका इस तरह से अपमान किया जाता है तो फिर इन पुरस्कारों का कोई मतलब नहीं है. बुधवार की रात लगभग 11 बजे तब हंगामा शुरू हो गया जब पहलवान सोने के लिए फोल्डिंग चारपाई लेकर आए और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इसके बारे में पूछताछ शुरू कर दी क्योंकि नियमों के अनुसार प्रदर्शन स्थल पर इस तरह की चीजें लाने की अनुमति नहीं है.

विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने दावा किया कि पुरुष पुलिस अधिकारियों ने उन्हें धक्का दिया और उनके लिए अपशब्दों का उपयोग किया जिससे उनके आंसू आ गए. संगीता फोगाट के भाई दुष्यंत सहित दो पहलवानों को चोटें आई हैं.

‘मारना ही है तो ऐसे ही मार दो…क्या इसी दिन के लिए मेडल लाए थे’ क्यों आधी रात को रोईं विनेश फोगाट?

ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग पूनिया ने गुरुवार की सुबह पत्रकारों से कहा, ”अगर पहलवानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो फिर हम इन पदकों का क्या करेंगे. इसके बजाय हम अपने सभी पदक और पुरस्कार भारत सरकार को लौटाकर सामान्य जिंदगी जिएंगे.” विनेश, साक्षी और बजरंग तीनों देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न विजेता हैं. साक्षी (2017) और बजरंग (2019) को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है.

बजरंग ने कहा, ”जब पुलिस हमें धक्का दे रही है, हमारे लिए अपशब्द कह रही है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है तब वे यह नहीं देखते कि हम पद्मश्री पुरस्कार विजेता है और केवल मैं ही नहीं यहां साक्षी (मलिक) भी है.” साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

बजरंग ने कहा, ”वे हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं. महिलाएं और बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, दया की भीख मांग रही हैं, लेकिन किसी को कुछ परवाह नहीं है.” पहलवान 23 अप्रैल से राष्ट्रीय राजधानी में फिर से धरने पर बैठे हैं और एक नाबालिग सहित सात पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

#WATCH | Delhi: If this is how the wrestlers will be treated, what will we do with the medals? Rather we will live a normal life & return all the medals & awards to the Indian Government: Wrestler Bajrang Punia at Jantar Mantar pic.twitter.com/mvXqqiFVpR

— ANI (@ANI) May 4, 2023