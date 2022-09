जब एक गलती के कारण रोजर फेडरर को मिली टॉयलेट साफ करने की सजा

नई दिल्ली. स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने 41 साल की उम्र में टेनिस को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है. उन्होंने गुरुवार को इसका ऐलान किया. 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके फेडरर जुलाई 2021 में विम्बलडन में खेलने के बाद कोर्ट पर नहीं उतरे हैं. दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक फेडरर ने टूर स्तर के 103 खिताब जीते है. फेडरर के रिकॉर्ड की लंबी फेहरिस्त में सबसे अधिक उम्र में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचना शामिल है. उन्होंने 2018 में 36 साल की उम्र में पहले स्थान पर वापसी की थी. टेनिस कोर्ट पर हमेशा शांत दिखने और विरोधियों को अपनी फुर्ती से मात देने वाले रोजर फेडरर हालांकि अपने शुरुआती दिनों में ऐसे नहीं थे. फेडरर का स्वभाव काफी गुस्सैल था. मैच हारने के बाद फेडरर काफी दुखी रहा करते थे और उनके माता-पिता भी उनके इस रवैये से काफी परेशान थे.

लेकिन समय के साथ ना सिर्फ उनका स्वभाव बदला, बल्कि टेनिस कोर्ट पर अपने रैकेट से उन्होंने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया. फेडरर ने अपने माता-पिता से, जो एक समय उनके व्यवहार से ‘शर्मिंदा’ थे, उनकी पत्नी मिर्का और प्रो-टूर पर उनके पहले कोच पीटर कार्टर तक, सभी ने उनके व्यवहार में बदलाव के दौर में मदद की. लेकिन सबसे अधिक अगर किसी घटना ने उनके जीवन में बदलाव लाने में अहम किरदार निभाया, तो वह था एक दुर्घटना में कोच की मौत. इस घटना ने आखिरकार उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि ‘प्रतिभा को बेकार नहीं करना’ है. आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन के खास पहलुओं पर…

जब रोजर फेडरर को रैकेट फेंकने और पर्दे तोड़ने के लिए मिली टॉयलेट साफ करने की सजा

एक कहानी यह है कि एक बार जब वह किशोरावस्था में बील के राष्ट्रीय टेनिस अकादमी में थे, तो वहां के कोर्ट्स को अलग करने के लिए एक नया पर्दा लगाया गया था. फेडरर डॉक्यूमेंट्री रिप्ले में पीछे मुड़कर देखेंगे, तो उन्हें पता चलेगा, ‘यह इतना मोटा था कि मैंने सोचा कि इसे बर्बाद करना मुमकिन नहीं है, लेकिन 10 मिनट बाद मैंने अपना रैकेट फेंक दिया, यह एक हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह हवा में घूमा और पर्दे को काट दिया… ठीक वैसे ही जिस तरह से मक्खन से होकर चाकू गुजरती है. वहां मौजूद सभी लोगों ने खेलना बंद कर दिया और वे मेरी तरफ देखने लगे.’ इसके लिए फेडरर को सजा के तौर पर टॉयलेट्स और वैक्यूम ऑफिस की सफाई करनी पड़ी थी.

उसके माता-पिता ने क्या सोचते थे?

फेडरर की मां लिनेट ने एक बार कहा था, “जब वह एक मैच हार गया, तो वह बहुत परेशान था. रैकेट फेंको या रोओ. वह मैच के बाद आधे घंटे तक रो सकता था, जो उसके माता-पिता के लिए परेशान करने वाला था. अगर वह एक मैच हार गया, तो हम कभी नाराज नहीं हुए लेकिन हम मैचों के बाद उसके व्यवहार से नाराज थे.’ फिर फेडरर से उनकी मां ने कहा, ‘मैं उन्हें बताऊंगी कि आपका बुरा व्यवहार आपके प्रतिद्वंद्वी को खुले निमंत्रण की तरह है – आओ मुझे मारो. वह इसे समझ गया. यह उसमें एक ऐसा गुण है जिसकी मैं वास्तव में प्रशंसा करती हूं.’ फेडरर के पिता रॉबर्ट ने कहा, ‘वह कभी-कभी भयानक था. रैकेट फेंकना, कोर्ट पर शपथ लेना – कभी-कभी हमें थोड़ी शर्म आती थी, लेकिन अचानक वह बहुत अधिक परिपक्व हो गया और अपनी ऊर्जा इस्तेमाल का अच्छी तरह से करने लगा.’

जब फेडरर के पिता ने ‘उसे ठंडा करने’ के लिए उसके सिर को बर्फ में भर दिया

फेडरर के पिता उनके नखरे से इतने नाराज थे कि उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान एक दिन यह कहते हुए कोर्ट छोड़ दिया कि ‘यदि आप इस तरह से व्यवहार करते रहे तो मैं यहां से चला जाऊंगा’. फेडरर ने आगे की घटना का जिक्र करते हुए कहा, ‘उन्होंने मेरे बगल में पांच-स्विश फ्रैंक का सिक्का रखा और कहा, ‘मैं तुम्हें घर पर देखूंगा. मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने मुझे अकेला छोड़ देगा क्योंकि घर बहुत दूर था, जहां जाने के लिए एक घंटा ट्राम और फिर बस से सफर करना होता था. मैंने 20 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आए. जब मैं पार्किंग में गया और देखा कि कार जा चुकी है, तो मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में घर चले गए थे. इसने मुझे सिखाया कि अगर मुझे कुछ बनना है, मुझे बड़ा बनना होना है, मुझे बेहतर बनना होगा है.’

