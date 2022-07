Wimbledon: पहला दो सेट हारने के बाद जोकोविच ने जीता मैच, 11वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचे, VIDEO

नई दिल्ली. टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने विबंलडन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में मंगलवार को यानिक सिनर को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की. शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने सिनर को 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 से हराकर अपने 7वें विंबडलन खिताब की ओर कदम बढ़ाया. 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके जोकोविच ने इस तरह ऑल इंग्लैंड क्लब में लगातार 26वीं जीत दर्ज की. इस स्थल पर पांच सेट के अपने 11 मुकाबलों में उन्होंने 10 में जीत दर्ज की है, जिसमें सर्बिया के खिलाड़ी ने पिछली हार का सामना 2006 में किया था.

नोवाक जोकोविच विंबलडन में यह उनकी 84वीं जीत है, जिससे उन्होंने जिमी कोनर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की. इस मामले में सिर्फ दिग्गज रोजर फेडरर उनसे आगे है.

