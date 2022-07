Wimbledon 2022: नोवाक जोकोविच लगातार चौथे विंबलडन के फाइनल में, 21वें ग्रैंडस्लैम टाइटल से एक जीत दूर

लंदन. नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी दौरे में प्रवेश कर लिया है. उन्होंने लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बनाई है. सेमीफाइनल में उन्होंने ब्रिटेन के कैमरन नोरी को 4 सेट तक चले मुकाबले में 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हराया. सर्बिया के 35 साल के टेनिस खिलाड़ी ने अब तक 20 ग्रैंडस्लैम टाइटल जीते हैं. अगर वे यहां टाइटल जीतने में सफल रहे, तो पुरुष कैटेगरी में सबसे अधिक टाइटल जीतने के मामले में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे. स्पेन के राफेल नडाल 22 टाइटल के साथ नंबर-1 पर हैं. वे यहां चोट के कारण सेमीफाइनल से हट गए थे. स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर भी 20 ग्रैंडस्लैम का खिताब अपने नाम कर चुके हैं.

नोवाक जोकोविच हालांकि मुकाबले में अच्छी शुरुआत नहीं कर सके थे. वे पहला सेट हार गए थे. लेकिन इसके बाद शानदार वापसी करते हुए अगले तीनों सेट जीते. फाइनल में वे ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से भिड़ेंगे. उन्हें सेमीफाइनल में वॉकओवर मिल गया. राफेल नडाल चोट के कारण टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया. इससे पहले उन्होंने मौजूदा सीजन में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था.

One step away from a fourth consecutive Wimbledon title.@DjokerNole defeats Cameron Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 to reach his eighth final at The Championships#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/wVXnsfKrIN

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2022