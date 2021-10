WBBL 2021: हरमनप्रीत कौर और जेमिमा का कमाल, स्मृति मंधाना और दीप्ति ने किया निराश

होबार्ट. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की दबाव में खेली गई 24 रन की नाबाद पारी और सलामी बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स के 33 रन के दम पर मेलबर्न रेनेगेड्स ने शनिवार को महिला बिग बैश लीग (WBBL) मैच में मेजबान होबार्ट हरिकेंस को 6 विकेट से हरा दिया. जीत के लिए 122 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोड्रिग्स और कप्तान सोफी मोलिनेक्स (16) ने रेनेगेड्स के लिए पहले विकेट के लिए 22 रन की साझेदारी की.

जेमिमा ने दो चौके और एक छक्के समेत 33 रन की पारी के दौरान दूसरे विकेट के लिए कर्टनी वेब (31) के साथ 68 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. इसके बाद हालांकि 7 रन के अंदर 3 विकेट गिरने से टीम परेशानी में आ गई लेकिन हरमनप्रीत ने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 19 गेंद में एक चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 24 रन बनाकर चार गेंद शेष रहते हुए रेनेगेड्स को जीत दिला दी.

हरमनप्रीत ने गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 20 रन खर्च कर एक विकेट लिया. उन्होंने भारतीय विकेटकीपर ऋचा घोष को उस वक्त पैवेलियन भेजा, जब वह बड़े शॉट लगाने के बाद खतरनाक दिख रही थीं. ऋचा ने 14 गेंद में एक छक्के और दो चौके की मदद से 21 रन बनाए थे. दिन के दूसरे मैच में स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा अपनी टीम सिडनी थंडर्स के लिए अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे. उनकी टीम को एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 30 रन से हराया.

