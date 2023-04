Women Wrestlers Protest: इंसाफ के लिए फिर धरने पर बैठीं साक्षी मलिक-विनेश फोगाट, मामला यौन उत्पीड़न का

नई दिल्ली. देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान एक बार फिर न्याय की लड़ाई लड़ने सड़क पर उतर आए हैं. ओलंपिक में मेडल जीतकर दुनिया में परचम लहराने वाले बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत अनेक पहलवान दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं. ये सारे पहलवान भारतीय कुश्‍ती महासंघ (WFI) के अध्‍यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. मामला यौन उत्पीड़न का है.

साक्षी मलिक ने सोमवार को कहा, ‘पूरी रात से यहां बैठे हैं. कोई सपोर्ट नहीं है. कोई अप्रोच नहीं कि वे हमारी बात सुनेंगे. लेकिन फिर भी उम्मीद है. हम यहां बैठे हैं. न्याय की लड़ाई के लिए बैठे हैं. सच्चाई की लड़ाई के लिए यहां बैठे हैं. चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले.’

एक सवाल के जवाब में साक्षी मलिक ने कहा, एक महीने का ढाई महीने हो गया इंतजार करते-करते कि रिपोर्ट अब आएगी-अब आएगी. रिपोर्ट सबमिट हुई है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उसमें क्या है. वैसे पता है कि उसमें क्या हो सकता है. सोशल मीडिया पर सब लोग देख रहे हैं कि फेडरेशन वैसे ही काम कर रही है. उनकी सीरीज चल रही हैं. तो क्या हुआ. जो भी आश्वासन दिए गए, सब झूठे ही थे. मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ रहा है.’

VIDEO | “We are here since last night, there is no support from anyone. But there is hope, we are sitting to fight for justice,” says Sakshi Malik as wrestlers protest at Delhi’s Jantar Mantar over the issue of sexual harassment allegations against Brij Bhushan Sharan Singh. pic.twitter.com/4wVkxF6Q4o

— Press Trust of India (@PTI_News) April 24, 2023