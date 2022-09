विश्व जूनियर तैराकी: अपेक्षा फर्नांडीस फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

नई दिल्ली. अपेक्षा फर्नांडीस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं. वह पेरू के लीमा में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में आठवें स्थान पर रही.

इस 17 वर्षीय भारतीय तैराक ने बुधवार को फाइनल में दो मिनट 19.14 सेकंड का समय निकाला और वह आठ तैराकों में अंतिम स्थान पर रही.

अपेक्षा फर्नांडीस ने इससे पहले क्वॉलिफाइंग में दो मिनट 18.18 सेकंड का समय निकालकर अपने ही ‘सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय’ में सुधार किया और फाइनल में जगह बनाई. वह किसी विश्व प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं.

उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दो मिनट 18.39 सेकंड था जो उन्होंने जून में बनाया था, लेकिन अभी इसे भारतीय तैराकी महासंघ से मान्यता मिलने का इंतजार है.

Swimming sensation Apeksha Fernandes becomes the 1st Indian woman to make the Jr. World Finals ! ‍♂️

Apeksha makes the 200 m Butterfly finals of Junior World champ’ship after finishing 8th overall with time 2:18:18 at Peru.

India wishes her best for finals tomorrow! pic.twitter.com/QWGSpX8Ght

— SAI Media (@Media_SAI) August 31, 2022