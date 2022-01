ब्रॉक लेसनर बने नए साल में WWE के नए चैंपियन, रोमन रेंस को हुआ कोरोना

नई दिल्ली. ब्रॉक लेसनर (Brock Lesna) ने डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) के पहले दिन एक विस्फोटक फैटल 5-वे मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप (WWE Champion) जीत ली है. इसी के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई को नए साल की शुरुआत में एक नया चैंपियन मिल गया है. डब्ल्यूडब्ल्यूई का 2022 का पहला पे-पर-व्यू (पीपीवी) अटलांटा, जॉर्जिया में स्टेट फार्म एरिना में आयोजित किया गया था. इवेंट का शीर्षक इसके नए साल के शेड्यूलिंग से जुड़ा हुआ है. यह नए साल की थीम वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला पीपीवी है.

इसके शुरु होने से पहले मेन इवेंट में एक बड़ा बदलाव आया था. रोमन रेंस (Roman Reigns) ने खुलासा किया कि वह कोविड -19 पॉजिटिव हैं और यूनिवर्सल टाइटल का बचाव करने में असमर्थ हैं. रोमन रेंस के कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैम्पियनशिप मैच में जोड़ा गया था. मैच में आखिरी मिनट में जुड़ने के बावजूद लेसनर अटलांटा में स्टेट फार्म एरिना में आए और नए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन के रूप में पहले दिन समाप्त किया.

21 महीने बाद ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीती है. इस मैच में पहले बिग ई अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को सैथ रॉलिंस, केविन ओवेंस और बॉबी लैश्ले खिलाफ डिफेंड करने वाले थे, लेकिन बाद में इसमें ब्रॉक लेसनर को भी जोड़ दिया गया. ये मैच काफी शानदार रहा. लेसनर शुरुआत से ही अपने फॉर्म में नजर आ रहे थे. लेसनर ने हमेशा की तरह अपने खतरनाक अंदाज में बिग ई (Big E) को एफ-5 लगाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीत ली. वहीं, बिग ई का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रन अब समाप्त हो गया है.



इस मैच में रॉलिंस और ओवेंस ने ओपनिंग बेल से ही लेसनर के साथ टीम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बिग ई के रिंग में कूदने से पहले लेसनर ने दोनों की जमकर धुनाई की. बिग ई को रिंग पोस्ट में ले जाने के बाद, लैश्ले ने लेसनर को रिंगसाइड बैरिकेड के माध्यम से भाला दिया. रॉलिंस और ओवेंस ने मिलकर पहले लैश्ले को बाहर निकाला. इसके बाद रोलिंस ने लेसनर को रिंग के बाहर किया, जबकि ओवेंस फ्रॉग स्प्लैश के साथ आए. इसके बाद दोनों ने रिंग स्टेप्स पर लैश्ले और लेसनर के सिर को लगा दिया. बिग ई को रिंगपोस्ट में पटकने के बाद लैश्ले ने लेसनर को लाइन में खड़ा किया और बैरिकेड्स के जरिये वार किया.

अबतक रॉलिंस और ओवेन्स काफी हद तक ठीक हो गए और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया. उन्होंने लैश्ले को डबल किक और फिर ध्यान वापस लेसनर की ओर लगाया. रॉलिंस ने लेसनर को सुसाइड डाइव से मारा और ओवेंस ने फर्श पर गिरे लेसनर पर फ्रॉग स्प्लैश से वार किया. लैश्ले ने कमेंट्री टेबल के जरिये एक डबल सप्लेक्स की कोशिश की, लेकिन बिग ई वहां से भाग गए. लेसनर ने और भी अधिक नुकसान झेला, क्योंकि ओवेंस और रॉलिन्स ने मिलकर उनकी पिटाई की. एक बार को तो लग रहा था कि लैश्ले यह फाइट जीत सकते हैं, लेकिन फिर एक-एक कर सभी रेसलर बाहर होते गए और अंत में बिग ई को हराकर ब्रॉक लेसनर बाजी मार गए.

