नई दिल्ली. स्टार रेसलर अंडरटेकर सिर्फ रिंग में ही नहीं बल्कि रीयल लाइफ में भी बहुत ज्यादा डेयरिंग हैं. अंडरटेकर का असली नाम मार्क कैलेवे है जो wwe के सबसे बेहतरीन रेसलर्स में से एक रहे हैं. उनकी तीसरी वाइफ मिचेल मैककूल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें अंडरटेकर शार्क मछली से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

अंडरटेकर की वाइफ मिचेल मैककूल ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अंडरटेकर और वह बीच पर मौजूद है. इस दौरान मिचेल बैठी हुई है और अंडरटेकर शार्क अटैक से बचने की तैयारी में लगे हुए हैं. शार्क अटैक करने की फिराक में थी लेकिन अंडरटेकर डरे नहीं और वह शार्क के सामने खड़े रहे. कुछ देर बाद शार्क वहां से खुद ही चली गई.

I was simply enjoying a book on the beach when this “vegetation” looked a lot like a shark…..so I text hubby @undertaker kinda digging that last picture …A LOT#myprotector pic.twitter.com/z9goXelzNT

— McCool (@McCoolMichelleL) July 9, 2023