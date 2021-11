Amazon ऐप के ज़रिए आज 1 हज़ार रुपये जीत सकते हैं आप भी, जानें कैसे खेलें आसान Quiz

Amazon App Quiz November 27, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 1,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 28 नवंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 1,000 Amazon Pay Balance.

सवाल.1: After a hiatus of 5 years, which famous singer recently released a single titled Easy on Me?

जवाब 1: Adele.

सवाल. 2: In 1996, the UN General Assembly adopted Resolution 51/95 proclaiming 16th November as the International day for what?

जवाब 2: Tolerance.

सवाल. 3: Playing in her first Masters 1000 final at Indian Wells, Paula Badosa from which country, recently beat Victoria Azarenka?

जवाब 3: Spain.

सवाल. 4: This is a view of Male, the capital of which country?

जवाब 4: Maldives.

सवाल. 5: What is this drink called?

जवाब 5: Sangria.

