Amazon App Quiz July 16: घर बैठे जीत सकते हैं 50 हजार रुपये! अमेजन क्विज में मिल रहा है मौका

Amazon App Quiz July 16, 2021. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) रोज अपने यूजर्स के लिए एक क्विज लेकर आती है जिसे जीतने के बाद ढेरों इनाम मिलते हैं. आज भी अमेजन ऐप (Amazon App) पर यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 50 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.



सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा.



हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 50 हजार रुपये जीतिए.



1. सवाल- Translated by former civil servant Imitiaz Ahmad Sahibzada, The Frontier Gandhi: My Life and Struggle is the autobiography of whom?

जवाब- Abdul Ghaffar Khan



2. सवाल- In response to the crisis triggered by a severe drought, India sent food and medical supplies to which island nation in March 2021?

जवाब- Madagascar



3. सवाल- The torch relay for the Tokyo Olympics started in which place, devastated by the 2011 earthquake, tsunami and meltdown of nuclear reactors?

जवाब- Fukushima



4. सवाल- In which University can you get a degree to make this particular beverage?

जवाब- Cornell



5. सवाल- He sacrificed a part of himself to create which weapon in the Marvel Cinematic Universe?

जवाब- Stormbreaker

