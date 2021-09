Amazon ऐप के ज़रिए घर बैठे जीत सकते हैं 20 हज़ार रुपये और इनाम, देखें कैसे बनें विजेता

Amazon App Quiz September 8, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

आज के क्विज के विजेता का नाम 9 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: In July 2021, the world’s first 3D-printed steel bridge was opened to the public in which city?

जवाब 1: (A) Amsterdam.

सवाल 2: The Olympic motto was amended in 2021 by adding what English word to the old motto?

जवाब 2: (D) Together.

सवाल 3: The US Air Force released an artistic rendering of its new B-21 stealth bomber, known by which nickname?

जवाब 3: (C) Raider.

सवाल 4: Complete the tagline for this place – “The ____ place on earth”.

जवाब 4: (C) Happiest.

सवाल 5: When this fountain is open, roughly ______ is thrown into it every day. Fill in the blanks

जवाब 5: (C) 3000 Euros.