अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं Apple के ये 3 iPhones, फीचर्स और लुक दोनों दमदार

iphone XR पर ऐसा ऑफर.(Photo: Flipkart)

नया साल आने में बस एक ही दिन बाकी है, और ऐसे में आपने न्यू ईयर को लेकर कई प्लान्स बना लिए होंगे. इसी दौरान अगर आपने नया फोन लेने का प्लान बनाया है, तो फ्लिपकार्ट आपके लिए खास मौका लाई है. फ्लिपकार्ट पर 29 दिसंबर से ‘Mobile’s Year End Sale’ की शुरुआत हुई है. सेल तीन दिन के लिए रखी गई है, जिसका आखिरी दिन आज (31 दिसंबर) है. फ्लिपकार्ट ने इस सेल की टैगलाइन ‘Wrap up the year with great deals’ रखी है, जिससे साफ हो जाता है कि सेल में स्मार्टफोन पर काफी बेहतरीन डील्स दी जा रही है. आज हम आपको बता रहे है ऐपल के तीन पॉपुलर आईफोन्स पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में...सेल में इस आईफोन को 38,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस फोन को करीब 10,000 रुपये के डिस्काउंट पर उपलब्ध कराया जा रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि फोन की ओरिजिनल कीमत 47,900 रुपये है. ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 13,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है.फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सेल में Apple के iPhone 11 को 20 हज़ार रुपये सस्ते में उपलब्ध कराया जा रहा है. डिस्काउंट के बाद ग्राहक इस फोन को सिर्फ 79,999 रुपये में खरीद सकते हैं. वैसे इस फोन की कीमत 99,999 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा था. ग्राहक आईफोन 11 पर एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी पा सकते हैं, जिसके तहत 26,601 रुपये तक का अडिशनल ऑफर मिलेगा.फ्लिपकार्ट पर इस आईफोन को लेकर लिखा है, ‘Best Time to Own 1iPhone’. यहां सेल में आईफोन को 39,900 रुपये के बजाए 32,999 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है.