Amazon App Quiz July 3, 2021: आज मिल रहा है 15 हजार रुपये जीतने का मौका, जानें कैसे?

अमेजन

Amazon App Quiz July 3, 2021: अमेजन ऐप क्विज में आज आपको 15 हजार रुपये जीतने का मौका मिल रहा है और इनामी राशि आपके अमेजन पे बैलेंस में ऐड हो जाएगी. News18Hindi

Amazon App Quiz July 3, 2021. ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेजन (Amazon) रोज अपने यूजर्स के लिए एक क्विज लेकर आती है जिसे जीतने के बाद ढेरों इनाम मिलते हैं. आज भी अमेजन ऐप (Amazon App) पर यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 15 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.



सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा.



हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 15 हजार रुपये जीतिए.



1. सवाल- Recently launched ‘Mayflower 400’ is the world’s first unmanned what?

जवाब- Ship



2. सवाल- The Bench, narrating the special relationship between father and son, is the first children’s book written by which famous personality?

जवाब- Meghan Markle



3. सवाल- Which country’s first Mars rover is named ‘Zhurong’?

जवाब- China



4. सवाल- If the Greeks called him Poseidon, what did the Romans call him?

जवाब- Neptune



5. सवाल- Where were the 1992 edition of these games held?

जवाब- Barcelona