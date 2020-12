सस्ते में मिल रहा है Vivo का 2 सेल्फी कैमरे वाला ये धांसू 5G स्मार्टफोन, सिर्फ कल तक है मौका

Vivo V20 Pro को फ्लिपकार्ट Mobile's Year End Sale में ऑफर के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है.

साल खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट ने ‘Mobile’s Year End Sale’ रखी है. सेल 29 दिसंबर से शुरु हुई है, और इसका आखिरी दिन 31 दिसंबर यानी कि कल है. फ्लिपकार्ट ने सेल की टैगलाइन ‘Wrap Up the Year with Great Deals!’ रखी है. सेल में ICICI बैंक की तरफ से 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. बात करें सेल में मिलने वाली बेहतरीन डील के बारे में तो वीवो V20 Pro को अच्छी ऑफर में खरीदा जा सकता है. वीवो का वीवो V20 Pro फोन हाल ही में लॉन्च किया गया है, और अभी इस फोन पर काफी अच्छे ऑफर्स दिए जा रहे हैं.जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने इस फोन को 29,990 रुपये में लॉन्च किया था, और फ्लिपकार्ट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी इसपर एक्सट्रा डिस्काउंट के तौर पर 2500 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है. वीवो के इस फोन की खास बात इसका डुअल सेल्फी कैमरा है. आइए जानते हैं फुल फीचर्स के बारे में...Vivo V20 Pro में 6.44 इंच का फुल एचडी AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. कंपनी ने दावा किया है कि ये सबसे पतला 5G स्मार्टफोन है. इसकी थिकनेस 7.39mm है. ये स्मार्टफोन Android 11 पर काम करता है. Vivo V20 Pro में Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 8GB रैम है और इंटरनल स्टोरेज 128GB की है.फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है. फोन को 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज के साथ मिडनाइट जैज और सनसेट मेलोडी कलर वेरियंट में खरीदा जा सकेगा.Vivo V20 Pro में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं, जबकि ग्राहकों को इसमें डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है. इसके रियर में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का है जबकि तीसरा 2 मेगापिक्सल का है. वहीं सेल्फी के लिए Vivo V20 Pro में फ्रंट में 44 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जबकि दूसरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का है.पावर के लिए फोन में 4,000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 33W फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ आता है. कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 5G, 4G LTE, वाई-फाई, जीपीएस, NacIC और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं.