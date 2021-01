बेहद सस्ते में मिल रहा है Vivo का ट्रिपल कैमरे वाला ये बजट स्मार्टफोन, Deal of the Day में पाएं ऑफर

Vivo Y20 पर बड़ा ऑफर Amazon की Deal of the Day के तहत दिया जा रहा है.

अगर आप नए फोन वीवो Y20 को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज आपके लिए अच्छा मौका है. दरअसल Vivo Y20 स्मार्टफोन पर आज अच्छे ऑफर्स दिए जा रहे हैं. दरअसल फोन को Amazon पर बिक्री के लिए लिस्ट किया गया है, जहां फोन की खरीद पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. अमेज़न से मिली जानकारी के मुताबिक फोन पर Deal of the Day ऑफर दिया जा रहा है. छूट की बात करें तो इसमें बैंकिंग डिस्काउंट से लेकर एक्सचेंज ऑफर और नो कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शन शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि इन डिस्काउंट ऑफर की मदद से ग्राहक Vivo Y20 की खरीद पर करीब 4,000 रुपये की बचत कर सकते हैं.जानकारी के लिए बता दें कि Amazon Deal of the Day ऑफर एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जिसके तहत फोन को आज यानी 4 जनवरी 2021 की रात 12 बजे तक खरीदने का मौका होगा. Vivo Y20 के 6GB रैम वेरिएंट की कीमत 13,990 रुपये और 4GB रैम वेरिएंट की कीमत 12,990 रुपये है. फोन को सिर्फ 611 रुपये प्रतिमाह की EMI ऑप्शन पर खरीदने का ऑप्शन दिया जा रहा है. आइए जानते हैं कैसे हैं फोन के फीचर्स...इस स्मार्टफोन में 6.51 इंच का Halo iView एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजोलूशन 1600 x 720 पिक्सल का है. Vivo Y20 स्मार्टफोन एंड्राइड 10 बेस्ड FunTouch OS 10.5 पर काम करता है. फोन में Snapdragon 460 प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है. कैमरे की बात करें तो कंपनी ने Vivo Y20 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें पहला 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, दूसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और तीसरा बोके लेंस है. इसके अलावा फोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.पावर के लिए इस फोन में 5,000mAh की बैटरी मिलेगी, जो 18W फास्ट चार्जिंग फीचर से लैस है. कनेक्टिविटी के लिए Vivo Y20 स्मार्टफोन में 4G VoLTE, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस, 3.5mm हेडफोन जैक और माइक्रो-यूएसबी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.