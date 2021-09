घर बैठे 5 हज़ार रुपये जीत सकते हैं आप भी, Amazon ऐप पर करना होगा एक छोटा सा काम

Amazon App Quiz September 11, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

आज के क्विज के विजेता का नाम 12 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Mirabai Chanu won India’s first medal at the Tokyo Olympics in which sport?

जवाब 1: Weightlifting.

सवाल 2: Which vteran athlete was known as “miracle mom” from Chandigarh?

जवाब 2: Mann Kaur.

सवाल 3: At age 82, which Mercury 13 astronaut candidate became the oldest person to fly into space aboard Jeff Bezos’ Blue Origin rocket?

जवाब 3: Wally Funk.

सवाल 4: Identify this animal whose name is devired from the Sanskrit word meaning ‘spotted one’.

जवाब 4: Cheetah.

सवाल 5: Who discovered the four largest moons of this planet?

जवाब 5: Galileo Galilei.