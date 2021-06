बेहद आसानी से घर बैठे 50 हज़ार रुपये जीत सकते हैं आप, सिर्फ Amazon quiz में लेना होगा हिस्सा

Amazon ऐप के ज़रिए आप पे बैलेंस में 50,000 रुपये जीत सकते हैं.

Amazon App quiz 16 June, 2021: हम यहां आज के Amazon App Quiz के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं, जिससे आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं.... News18Hindi

Amazon App Quiz June 16, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंगa प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 50,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.



इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 17 जून को घोषित किया जाएगा.



उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 50,000 Amazon Pay Balance.



सवाल 1: In April 2021, which space agency launched the SHIELDS Mission?

जवाब 1: (C) NASA.



सवाल 2: Which football club topped the EPL table in 2020-21 to win its fifth Premier League title?

जवाब 2: (D) Manchester City.



सवाल 3: Who has recently won the Best Actor Oscar in 2021 for playing an old man with dementia?

जवाब 3: (A) Anthony Hopkins.



सवाल 4: Name these nomadic people of the Sahara desert who are known for their unique tea ceremony and blue coloured veil.

जवाब 4: (B) Tuaregs.



सवाल 5: Which of the following was invented by Alan Shugart while working for this company?

जवाब 5: (C) Floppy Disk.