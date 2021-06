50 हज़ार जीतने का मौका दे रहा है Amazon, क्विज़ में भाग लेकर देने होंगे 5 सवालों के सही जवाब

Amazon App quiz June 2, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने सवालuiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 50,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.



इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 30 मई को घोषित किया जाएगा.



उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 50,000 Amazon Pay Balance.सवाल 1: On 1st June, 1926 which famous Hollywood star was born as Norma Jean Mortensen?



जवाब 1: Marilyn Monroe.



सवाल 2: On 11th June, 1913 famous coach Vince Lombardi was born. The trophy given to the winners of which league is named after him?



जवाब 2: NFL.



सवाल 3: On 21st June, 2018 Kota entered the Guinness Book of World Records, when over 1 lakh people performed what at one place at the same time?



जवाब 3: Yoga.



सवाल 4: On 30th June, on the anniversary of the Siberian Tunguska event in 1908, where a major explosion happened, what day is observed?



जवाब 4: World Asteroid Day.



सवाल 5: In June 2011, which 22 year-old claimed the first gold major of his career when he won the US Open, creating a new scoring record?



जवाब 5: Rory McIlroy.



सवाल 6: On 5th June, 2019 which movie was released where Salman Khan played the elder brother of Tabu?



जवाब 6: Bharat.