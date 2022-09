खत्म होगा इंतज़ार! 1 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है 5G सेवाएं, PM मोदी कर सकते हैं शुरुआत

5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद से देश के सभी लोगों को इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इसका इंतज़ार खत्म होने वाला है. प्रधानमंत्री मोदी 1 अक्टूबर को 5G सेवाओं का लॉन्च कर सकते हैं. अक्टूबर में ही कई शहरों में 5G सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी. इस खबर पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के असीम मनचंदा ने कहा कि देश में 1 अक्टूबर से इंडियन मोबाइल कॉन्ग्रेस की शुरुआत होगी. रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए पीएम ने अपनी हरी झंडी दे दी है. इसी दिन 5G सेवाएं शुरू हो सकती है.

इसके अलावा सेवाओं के लॉन्च होने के साथ ही अक्टूबर से कई शहरों में 5G सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध भी कराई जाएंगी. इसके लॉन्चिंग प्रोग्राम में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के सारे दिग्गज मौजूद रहने की उम्मीद की जा रही है.

इस प्रोग्राम में मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल और कुमार मंगलम बिड़ला जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज उपस्थित रहेंगे. इस दौरान टेलीकॉम कंपनियां प्रधानमंत्री मोदी के सामने 5G सेवाओं का डेमो देंगी. इसी दौरान कंपनियां 5G लॉन्च की औपचारिक घोषणा कर सकती हैं.

असीम ने आगे कहा कि टेलीकॉम कंपनियों के प्लान के बारे में बात करें तो R-Jio ने मेट्रो शहरों में दिवाली तक 5G लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस संबंध में रिलायंस की एजीएम में घोषणा की थी.

