ऐपल के बदले मिजाज, AirPods Pro 2 में मिल सकता है USB-C पोर्ट, साल के अंत में होंगे लॉन्च

नई दिल्ली. ऐपल AirPods को अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड मिल सकता है. जानकारी के मुताबिक अब एयरपोड में USB-C पोर्ट मिलेगा.एक रिपोर्ट के अनुसार Apple इस साल के अंत में USB-C पोर्ट के साथ AirPods Pro 2 लॉन्च कर सकती है. जाने-माने विश्लेषक मिंग-ची कुओ के अनुसार लोटेस्ट iOS 16.4 बीटा में कुछ रिफ्रेंसेस ने संकेत दिया है कि अगले AirPods प्रो मॉडल के चार्जिंग केस पर USB-C पोर्ट होगा. बता दें कि ऐपल द्वारा इस साल iPhone में भी USB-C पोर्ट पेश करने की अफवाह है.

Kuo ने अपने ट्वीट में कहा है कि USB-C AirPods Pro 2 यूनिट 2023 की दूसरी और तीसरी तिमाही के बीच बड़े पैमाने पर शिपमेंट के लिए तैयार होंगी, लेकिन यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट सिर्फ हाई-एंड AirPods मॉडल तक ही सीमित रहेगा.

ईयू के फैसले के बाद उठाया कदम

जानकारी के मुताबिक ऐपल अपने आईफोन और संबंधित असिस्टेंट डिवाइस के लिए चार्जिंग कनेक्टर को बदलने की योजना बना रही है. बता दें कि ऐपल ने यह बदलाव यूरोपियन यूनियन के एक फैसले के चलते किया है. ईयू ने कुछ समय पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के लिए USB-C पोर्ट को अनिवार्य कर दिया था.

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3.

我覺得這應該是AirPods Pro… https://t.co/aWKJvGh1lW

