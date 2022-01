फोन कॉल पर चोरी हो सकता है ओटीपी, Cyber Dost ने किया अलर्ट

Cyber Dost Alert: डिजिटल होती दुनिया में धोखेबाजी और ठगी के भी नए-नए तरीके अजमाए जा रहे हैं. एक फोन कॉल या मैसेज से ही घर बैठे-बैठे हैकर्स बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं. साइबर क्रिमिनल नए-नए तरीकों से लोगों को चूना लगा रहे हैं. कोरोना काल में जिस गति से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट बढ़ा है उसी स्पीड से साइबर धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा हुआ है. इसलिए किसी भी अंजान लिंक, आकर्षक ऑफर और अंजान कॉल से अलर्ट रहना चाहिए.

साइबर क्राइम के बढ़ते इन मामलों को देखते हुए सरकार समय-समय पर लोगों को अलर्ट भी करती रहती है. लोगों को साइबर क्राइम को लेकर जागरुक करने के लिए गृह मंत्रालय ने साइबर दोस्त (Cyber Dost) नाम से एक ऐप भी बनाया हुआ है.

साइबर दोस्त ने किया अलर्ट

सरकार ने इस बार साइबर दोस्त के मार्फत एक नए खतरे को लेकर अलर्ट किया है. सरकार ने लोगों को ओटीपी फ्रॉड (OTP Fraud) को लेकर सतर्क किया है. सरकार का कहना है कि ओटीपी (OTP) को कॉल के द्वारा भी चुराया जा सकता है.

Don’t merge any call, while talking on phone with any unknown person, cyber criminals may get your OTP to misuse. #CyberSecurityAwareness pic.twitter.com/E6mnnMiVGM

— Cyber Dost (@Cyberdost) January 13, 2022