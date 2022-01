Twitter ने सभी यूजर्स के लिए 'स्पेस' रिकॉर्डिंग सर्विस शुरू की, जानें क्या है यह फीचर

Twitter Spaces recording feature: सभी एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स अब माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) पर स्पेस रिकॉर्ड (Record Space) कर सकेंगे. ट्विटर ने इसे लेकर अपडेट जारी किया है. कंपनी ने घोषणा की है कि अब सभी ट्विटर यूजर्स एंड्रॉइड और आईओएस पर स्पेस रिकॉर्ड कर सकेंगे. यूजर्स को स्पेस रिकॉर्ड करते समय ‘रिकॉर्ड स्पेस’ बटन को क्लिक करना होगा. ऐसा करने के बाद स्पेस खत्म होने के बाद 30 दिन के लिए रिकॉर्ड किया गया स्थान उपलब्ध होगा.

ट्विटर ने कहा है- यूजर्स के लिए रिकॉर्ड करने का विकल्प अब Android और iOS पर सभी के लिए उपलब्ध है. एक स्पेस शुरू करते समय “रिकॉर्ड स्पेस” स्विच को टैप करें ताकि स्पेस समाप्त होने के बाद इसे 30 दिनों के लिए पब्लिक प्लेबैक के लिए उपलब्ध कराया जा सके.

यह भी पढ़ें- UPI PIN से होने वाले फ्रॉड से कैसे बचें, NPCI ने किया अलर्ट

30 दिन के लिए मिलेगा स्पेस

रिकॉर्ड किया गया स्थान 30 दिनों के लिए ट्विटर यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. ट्विटर रिकॉर्डिंग की एक प्रति 120 दिनों तक रखेगा. ऐसा तब भी होगा जब आपने रिकॉर्ड किए गए स्थान को उसकी 30 दिन की समाप्ति से पहले हटा दिया हो. एक बार जब कंपनी यह सत्यापित कर लेती है कि आपका रिकॉर्ड किया गया स्थान उसकी सेवा की शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो वह खुद ही उस स्थान को हटा देगा. लाइव स्पेस के मामले में भी ऐसा ही है.

क्या है स्पेस

इंटरनेट पर Spaces को कोई भी सुन सकता है. भले ही वे किसी Twitter खाते में लॉगिन हों या नहीं. Spaces सार्वजनिक हैं, इसलिए इनमें कोई भी व्यक्ति एक श्रोता के रूप में शामिल हो सकता है. इनमें वे लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो आपको फ़ॉलो नहीं करते. श्रोताओं को सीधे संदेश के माध्यम से स्पेस का लिंक भेजकर, लिंक ट्वीट करके या लिंक शेयर करके स्पेस में सीधे आमंत्रित किया जा सकता है.

Another update on Spaces Recording:

The option for hosts to record is now available for everyone on Android and iOS! When starting a Space, tap the “Record Space” switch to have it available for public playback for 30 days once the Space has ended. pic.twitter.com/fYzaOjQJlF

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 13, 2022