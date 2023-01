AI ने 'पैदा' की खूबसूरत लड़कियां, पर किसी के दांत बहुत ज्यादा तो किसी की उंगलियां

नई दिल्ली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स फिलहाल काफी ट्रेंड कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इससे जुड़े हुए कई पोस्ट आप देख सकते हैं. एक तरह से कहें तो ये ट्रेंड वायरल हो चुका है. हाल ही में ट्विटर पर कुछ लड़कियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. पहली झलक में लड़कियां बेहद खूबसूरत नजर आती हैं. सुंदर मुस्कान और चमकते चेहरे किसी पार्टी की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं. पर जब करीब से देखें तो पता चलता है कि किसी लड़की के दांत 32 से कहीं ज्यादा हैं तो किसी के एक हाथ की उंगलियां ही 10 से अधिक हैं. तो आखिर ये लड़कियां हैं कौन? किस दुनिया की हैं? चलिए पर्दा हटाते हैं.

दरअसल, ये लड़कियां सच में हैं ही नहीं. इन्हें एक AI टूल ने बनाया है. इस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टूल का नाम मिडजर्नी (Midjourney) बताया जा रहा है. एक ट्विटर यूजर Miles ने ये ये विजुअल्स शेयर किए हैं. इसमें देखा जा सकता है कि लड़कियां एक पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन, इनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है. ट्विटर यूजर माइल्स ने फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि मिडजर्नी काफी पावरफुल होता जा रहा है. इनमें से कोई भी तस्वीर वास्तविक नहीं है और इनमें से कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का नहीं है.

नहीं हैं असली तस्वीरें

माइल्स ने फीमेल हाउस पार्टी की 4 तस्वीरें शेयर की हैं. वैसे तो ये तस्वीरें दिखने में काफी रियल लगती हैं. लेकिन, इन्हें गौर से देखने पर पता चलता है कि ये रियल नहीं हैं. जैसे करीब से देखने पर पता चलता है कि तस्वीर में मौजूद लड़कियों के दांत ज्यादा हैं. इसी तरह जिस लड़की ने कैमरा पकड़ रखा है, उसकी उंगलियां ज्यादा हैं.

Midjourney is getting crazy powerful—none of these are real photos, and none of the people in them exist. pic.twitter.com/XXV6RUrrAv

— Miles (@mileszim) January 13, 2023