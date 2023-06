दुनिया में पहली बार AI DJ ने होस्ट किया रेडियो शो, सुनने वाले रह गए हैरान

नई दिल्ली. अमेरिका एक रेडियो स्टेशन ने अपने मिड डे शो के लिए एक AI पावर्ड रेडियो जॉकी को हायर किया है. AI का नाम AI एश्ले है जो शो की रेगुलर होस्ट डीजी एश्ले एल्जिंगा की क्लोन्ड आवाज़ में शो होस्ट करेगी. रेडियो चैनल ने कहा है कि रेगुलर होस्ट को हटाया नहीं जा रहा है, पर ये शो अब हाइब्रिड मॉडल पर चलेगा. AI एश्ले को फ्यूचुरी मीडिया के रेडियोGPT ने तैयार किया है.

टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, रेडियो चैनल की पेरेंट कंपनी अल्फा मीडिया के एक्जेक्यूटिव VP फिल बेकर ने कहा, “हाइब्रिड सेटअप में शो के कुछ सेगमेंट्स AI एश्ले होस्ट करेगी और कुछ सेग्मेंट्स RJ एश्ले होस्ट करेंगी. जब AI एश्ले शो संभाल रही होगी तब RJ एश्ले सोशल और कम्युनिटी पोस्ट्स भेजने का काम करेंगी. “

कॉलर से बातचीत सुन आप पकड़ नहीं पाएंगे कि AI बात कर रहा

कुछ दिन पहले ही होस्ट एश्ले एल्जिंगा ने AI DJ को इंट्रोड्यूस किया था. ऐश्ले ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, इस वीडियो में AI DJ बिल्कुल एश्ले की तरह बात कर रही थी. इसी ट्वीट में एक और वीडियो है जिसमें AI एश्ले एक कॉलर के साथ वैसे ही बात कर रही है जैसे नॉर्मल RJ करते हैं, वो आम इंसानों की तरह ही कॉलर की बातों पर रिस्पॉन्ड कर रही है, कॉलर के बोलने के लिए पॉज़ ले रही है. अगर इंट्रो में वो ये न कहे कि वो AI एश्ले है तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि वो AI पावर्ड RJ है, न कि असल RJ.

We made history as the world’s first radio station with an AI DJ! Our midday host Ashley has become AI Ashley! We can’t wait for you to meet Ashley, the world’s first artificially intelligent DJ. As to the intelligence of our other DJ’s…we’ll save that for another post 😉 pic.twitter.com/CtlMhYU0IO

छिन जाएगा रेडियो DJs का काम?

फिल बेकर का कहना है कि अल्फा मीडिया के AI DJ लाने का मकसद कॉस्ट कटिंग नहीं है, बल्कि कंपनी AI की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहती है. उन्होंने कहा कि AI के आने से RJ एश्ले की जॉब को कोई खतरा नहीं है.

आपको बता दें कि मलेशिया के FlyFM में भी AI पावर्ड डीजे शो कर रही है. इस AI रेडियो डीजे का नाम आइना सबरीना रखा गया है. FlyFM ने आइना के नाम से बाकायदा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है, जिसमें आइना के बारे में डिटेल्स पोस्ट की जाती हैं. आइना वीकडेज्स में दोपहर 2 से 4 बजे का शो होस्ट करती है.

Elysha had the chance to mentor Aina a little bit before she goes live as the first AI radio announcer in Malaysia 😱

Tune in to “Calpis with Aina” weekdays from 2pm-4pm on https://t.co/B0DNvYMdr0, YouTube, or Audio+ ✨ #calpiswithaina pic.twitter.com/OU9uGkNLQq

— Fly FM 🇲🇾 (@FlyFM958) June 19, 2023