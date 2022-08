घर बैठे आज 1 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon, ऐप पर करनो होगा छोटा सा काम

हाइलाइट्स Amazon Quiz सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक सही जवाब चुनना होता है. पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने पर Pay Balance मिलता है, और आज 1,000 जीतने का मौका है.

अमेज़न App Quiz August 10, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 1,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 11 अगस्त जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 1,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1 – Who among these batters from Pakistan, has scored 720 runs in his first 6 Test matches?

जवाब 1 – Abdullah Shafique.

सवाल 2 – The movie that won ‘Best Feature Film’ at the 68th National Film Awards was in which language?

जवाब 2 – Tamil.

सवाल 3 – The Grand Vitara is a recently launched SUV from which company?

जवाब 3 – Maruti Suzuki.

सवाल 4 – This monument was built in memory of which ruler of Russia?

जवाब 4 – Alexander II.

सवाल 5 – Which actor won an Academy Award for playing this character in 2020?

जवाब 5 – Joaquin Phoenix.

