Amazon ऐप के ज़रिए वीकेंड पर आज 2,000 रुपये जीत सकते हैं आप, ये है आसान तरीका

हाइलाइट्स Amazon Quiz सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक सही जवाब चुनना होता है. पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने पर Pay Balance मिलता है, और आज 2,000 जीतने का मौका है.

अमेज़न App Quiz August 13, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 2,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 14 अगस्त जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- स्क्रीनशॉट ब्लॉक से लेकर ऑनलाइन स्टेटस छुपाने तक, WhatsApp पर आ रहे हैं 3 धांसू फीचर्स!)

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 2,000 Amazon Pay Balance.

(ये भी पढ़ें: Gmail की धांसू Trick: बस इस एक सेटिंग को ON करने पर नहीं आएगा कोई भी फालतू Email, ये है तरीका)

सवाल 1 – Cameron Smith, the winner of the 2022 British Open golf tournament hails from which country?

जवाब – Australia.

सवाल 2 – Which member of the Marvel Cinematic Universe cast plays the role of Lloyd Hansen in the movie ‘The Gray Man’?

जवाब- Chris Evans.

सवाल 3 – Akasa Air will launch commercial flight operations on August 7th, by running its first service on which route?

जवाब- Mumbai- Ahmedabad.

(ये भी पढ़ें: Gmail की धांसू Trick: बस इस एक सेटिंग को ON करने पर नहीं आएगा कोई भी फालतू Email, ये है तरीका)

सवाल 4- What is this variety of shark called?

जवाब- Whale Shark.

सवाल 5- What gas is used as a fuel in these space vehicles?

जवाब- Liquid Hydrogen

Tags: Amazon, App, Quiz