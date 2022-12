Amazon ऐप पर क्विज़ में दें 5 सवालों के सही जवाब और जीत सकते हैं 500 रुपये, ये है तरीका

हाइलाइट्स Amazon Quiz सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक सही जवाब चुनना होता है. पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने पर Pay Balance मिलता है, और आज 500 जीतने का मौका है.

नई दिल्ली. अमेज़न App Quiz December 13, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 14 दिसंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 500 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1: A drop in the water level in which river has led to the discovery of German warships from the World War 2 era?

जवाब 1: Danube.

सवाल 2: Naomi Biden is the first presidential granddaughter to wed at the what exclusive venue?

जवाब 2: White House.

सवाल 3: Which planet made its closest approach to Earth since 1963?

जवाब 3: Jupiter.

सवाल 4: Which is the main hub airport of this airways?

जवाब 4: Heathrow.

सवाल 5: In which German city was this famous composer born?

जवाब 5: Bonn.

