संडे के दिन घर बैठे जीत सकते हैं 5 हज़ार रुपये, Amazon पर मिल रहा है बेहतरीन मौका

हाइलाइट्स Amazon Quiz सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक सही जवाब चुनना होता है. पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने पर Pay Balance मिलता है, और आज 1250 जीतने का मौका है.

अमेज़न App Quiz October 9, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 10 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5000 रुपये Amazon Pay Balance

सवाल 1. Who was named the Player of the Series in the recently concluded T20I series between England and Pakistan?

Answer: Harry Brook.

सवाल 2. The movie Hocus Pocus 2, stars which of these actresses famous for her role in a TV series?

Answer: Sarah- Jessica Parker.

सवाल 3. North Korea has recently fired a ballistic missile over which of these countries?

जवाब 3: Japan.

सवाल 4. This is a cable-supported bridge between two mountain peaks at which tourist destination in Asia?

जवाब 4: Langkawi.

सवाल 5. This is a famous tourist site in which country?

जवाब 5:- Egypt.

