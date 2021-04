अगर आपके पास भी है Amazon ऐप तो जीत सकते हैं 10,000 रुपये! जानें घर बैठे कैसे मिलेगा फायदा

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 10,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है.क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 13 अप्रैल को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए Amazon Pay बैलेंस पर 10,000 रुपये.According to the Hurun Global Rich List 2021, which country leads with the most number of billionaires at 1058?China.Hosting nearly 62,000 people, the Al Hol camp is one of the largest refugee camps in which conflict-ridden country?Syria.. Which is the first dedicated commercial mission of NewSpace India Limited?Amazonia-1.This is a cosplay of a DC character, named what?Diana.Which technology company produces this product?Microsoft.