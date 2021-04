अगर आपके पास भी है Amazon ऐप तो जीत सकते हैं 5,000 रुपये! जानें घर बैठे कैसे मिलेगा फायदा

Amazon App Quiz April 5, 2021: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है.GK पर आधारित होती है क्विज़: क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 6 अप्रैल को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए Amazon Pay बैलेंस पर 5,000 रुपये.Which observer-member of the Arctic Council has recently released a draft Arctic policy?India.Which country's ambassador was Diplomat Luca Attanasio, who recently got killed in the Democratic Republic of the Congo?Italy.All the matches in the T20 international series between India and England in 2021 would be played in which city?Ahmedabad.In which fictional universe do you use this place as a magical portal?Harry Potter.What phenomenon causes this beautiful spectacle usually seen on the poles of the Earth?Solar Wind.