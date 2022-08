1250 रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon App, आपको करना होगा छोटा सा काम

अमेज़न App Quiz August 29, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 1,250 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 30 अगस्त जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 1,250 रुपये Amazon Pay Balance.\

सवाल 1 – Regis Chakabva captained which team, in a recent series ODI series against India?

जवाब 1- Zimbabwe.

सवाल 2 – Top Gun: Maverick surpassed which film to become Tom Cruise’s highest grossing film of all time?

जवाब 2- Mission Impossible- Fallout.

सवाल 3 – Asia’s largest Compressed Biogas (CBG) has begun its commercial operations in Sangrur in which state?

जवाब 3- Punjab.

सवाल 4 – Name this former President’s wife, who has also run for the US Presidential post

जवाब 4- Hillary Clinton.

सवाल 5 – This company has often referred to themselves as the three _____ company. Fill in the blanks

जवाब 5- Stripe.

