Amazon ऐप पर आज इन पांच सवालों के सही जवाब जिता सकते हैं आपको Dyson एयर Purifier!

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में Dyson एयर प्यूरिफायर जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है.GK पर आधारित होती है क्विज़: क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 14 अप्रैल को घोषित किया जाएगा.उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और फ्री में जीतिए Dyson Air Purifier.In March 2021, the UN General Assembly adopted an India-sponsored resolution declaring 2023 as the International Year of what?जवाब 1: Millets.Which country is building the world’s first platypus sanctuary?जवाब 2: Australia.Which surveillance satellite, built by PES University students for DRDO, was deployed in space to monitor the Indian Ocean Region?जवाब 3: SindhuNetra.In which story is this animal referred to as “Kichi”जवाब 4: Mowgli.What particular phrase is associated with this Google product?जवाब 5: Hey Google.