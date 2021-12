घर बैठे मिनटों में जीत सकते हैं 10 हज़ार रुपये! सिर्फ Amazon App पर करना होगा छोटा सा काम

Amazon App Quiz December 18, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 10,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 19 दिसंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें-WhatsApp पर किसी को नहीं दिखाई देगा आप कब कर रहे हैं ‘Typing’, जानें क्या है आसान तरीका…)

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 10,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: With support from Denmark, which state is building India’s first offshore floating wind park in the Gulf of Mannar?

जवाब: Tamil Nadu.

(ये भी पढ़ें- सिर्फ 119 रुपये का है Jio का ये दमदार सस्ता प्लान, मिलती है फ्री कॉलिंग और इंटरनेट डेटा! जानें वैलिडिटी)

सवाल 2: In October 2021, who became the first Indian woman to win silver in the World Wrestling Championships?

जवाब: Anshu Malik.

सवाल 3: The Nobel Prize in Chemistry 2021 was awarded for the development of a tool for molecule building known as what?

जवाब: Organocatalysis.

सवाल 4: The war between this country and Great Britain in 1982 was over which territory?

जवाब: Falkland Islands.

सवाल 5: How many points win a game in this sport?

जवाब: 21.

Tags: Amazon, App, Quiz, Tech news