Amazon App पर 5 आसान सवालों के जवाब देकर जीत सकते हैं 500 रुपये, ये है तरीका

हाइलाइट्स Amazon Quiz सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक सही जवाब चुनना होता है. पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने पर Pay Balance मिलता है, और आज 500 जीतने का मौका है.

अमेज़न App Quiz October 23, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 24 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें-बड़ी खुशखबरी! पहली बार इतना सस्ता मिल रहा है ये पॉपलुर iPhone, अमेज़न Sale में ऑफर की भरमार)

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 500 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1- Which of these countries failed to qualify for the Super 12s in the 2022 T20 World Cup, losing to UAE in their final group match?

जवाब 1- Namibia.

सवाल 2- In the movie ‘Black Adam’, Aldis Hodge plays the role of which superhero that is part of the Justice Society of America?

जवाब 2- Hawkman.

(ये भी पढ़ें- 5G: इन तरीकों से आपके फोन में मिलेगा 5G नेटवर्क, ये 2 गलतियां पड़ सकती है भारी…)

सवाल 3-The 12th defence expo was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in which city?

जवाब 3- Gandhinagar.

सवाल 4- Most scientists recognize two subspecies of this animal. What are they?

जवाब 4- Pacific and Atlantic.

सवाल 5- Which legendary figure from the world of music has been depicted in this graffiti?

जवाब 5- John Lennon.

Tags: Amazon, App, Quiz, Tech news