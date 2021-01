Amazon App Quiz January 19, 2021: जानें सभी सवालों के सही जवाब और जीतें Bosch Mixer Grinder

Amazon App Quiz January 19, 2021: अमेज़न (Flipkart) पर डेली क्विज़ का नया एडिशन शुरू हो गया है. आज के क्विज़ (Amazon Quiz) भी यूज़र्स को Bosch Mixer Grinder जीतने का मौका दिया जा रहा है. ये क्विज़ सुबह 8 बजे शुरू हुआ है और ये आज दोपहर 12 बजे तक चलेगा. ध्यान रहे कि क्विज़ पुरस्कार के पात्र बनने के लिए, प्रतिभागियों को क्विज़ के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा. क्विज़ में आमतौर पर पांच प्रश्न होते हैं. Quiz डेली इवेंट और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं. पूछे गए हर सवाल के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से यूज़र को एक सही जवाब चुनना होता है.क्विज़ के विजेता को लकी ड्रॉ द्वारा चुना जाता है. आमतौर पर क्विज़ के लिए एक ही विनर चुना जाता है, जिसके नाम का ऐलान शाम तक किया जाता है. आइए जानते हैं कौन से हैं आज से सवाल और उनके सही जवाब...DakPay is a new payments app launched by which organisation?India Post.Who among these has been named to be the Commander of the SpaceX Crew-3 mission to the International Space Station?Raja Chari.-The Tibetan word “Losar” translates to what in English?New YearNew Year.-In which coffee shop will you be served in this style of cup?Starbucks.Identify this castle, where Queen Elizabeth II spends her summer holiday.Balmoral Castle.