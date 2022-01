5 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon, जानें कैसे घर बैठे आप भी बनें विजेता

Amazon App Quiz January 2, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 3 जनवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Who among these recently became the oldest person to go into space?

जवाब 1: (D) William Shatner.

सवाल 2: Ole Gunnar Solskjaer who was recently removed as Manager of Manchester United, represented which national team as a player?

जवाब 2: (A) Norway.

सवाल 3: The new headquarters for the Council of the EU, nicknamed Space Egg, is located in which city?

जवाब 3: (C) Brussels.

सवाल 4: What is the name of this extinct flightless bird, which was endemic to the island of Mauritius in the Indian Ocean?

जवाब 4: (C) Dodo.

सवाल 5: Which Mughal empress commissioned this famous monument?

जवाब 5: (A) Bega Begum.

